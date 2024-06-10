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İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluş katılacak

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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını açıkladı. Konferansta Rusya-Ukrayna Savaşı'na kalıcı barış bulmanın yolları tartışılacak.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını bildirdi.

Amherd ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, başkent Bern'de konferansa ilişkin basın toplantısı düzenledi.

90 ülke ve kuruluşun konferansa katılacağını teyit ettiğini kaydeden Amherd, katılımcı devletlerin yaklaşık yarısının Avrupa'dan olduğunu söyledi.

Amherd, "Katılımcı ülkelerin yarısı en üst düzeyde devlet başkanı tarafından, diğerleri ise bakan düzeyinde temsil edilecek." dedi.

Geniş bir şekilde desteklenen bir süreci başlatabilmek için mümkün olan en geniş katılımın önemine işaret eden Amherd, "Bu kadar çok devletin bu kadar üst düzey delegasyonlar göndermesi, geniş çapta desteklenen bir süreç başlatılmasının doğru olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Amherd, bir soru üzerine, Türkiye'nin konferansa katılımını doğruladığını belirterek, Brezilya ve Güney Afrika'dan henüz resmi teyit alınmadığını kaydetti.

Bakan Cassis de konferansta Ukrayna'daki durumun yanı sıra savaş esirlerinin durumu, nükleer tehditler ve gıda güvenliği de dahil dünya genelinde sorunların derinlemesine görüşüleceğini söyledi.

Cassis, "Her zaman Rusya'yı bu konferansa davet etmek için açık olduk ancak Moskova birkaç kez toplantıya katılmaya ilgi duymadığını açıkça belirtti." dedi.

Konferansta Rusya-Ukrayna Savaşı'na kalıcı barış bulmanın yolları tartışılacak

15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.

İsviçreli yetkililer, ileride Rusya'nın da katılması ve sürdürülebilir barış görüşmelerinin temelinin atılmasının konferansta hedeflendiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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