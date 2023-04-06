İsviçre'de çığ düşmesi sonucu ölümler azaldı

İsviçre'de bu kış, normalden daha sıcak ve kurak geçerken, Alpler'de çığ düşmesi sonucu yaşanan ölümlerde de düşüş görüldü.

İsviçre'de bu kış, normalden daha sıcak ve kurak geçerken, Alpler'de çığ düşmesi sonucu yaşanan ölümlerde de düşüş görüldü.

İsviçre basınındaki habere göre, Kar ve Çığ Araştırma Enstitüsünce (SLF) yapılan açıklamada, bu kış İsviçre Alplerinde Kasım 2022-Mart 2023 döneminde 12 çığ düşmesi vakasının yaşandığı, 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsviçre Alplerindeki kar kalınlıkları, ölçümlerin başlamasından bu yana şubat ile mart döneminde hiç bu kadar düşük olmamıştı." ifadesi kullanıldı.

İsviçre'de son 20 yılda her yıl yaklaşık 100 çığ düşme vakası rapor edilirken, ortalama 23 kişinin bu sebeple yaşamını yitirdiği kayıtlara geçmişti.

Bu yıl, kar yağışlarındaki azalma nedeniyle çığ düşmelerinde ve bu sebeple yaşanan ölümlerde düşüş yaşandı.

İsviçre Alplerinde bu yıl 2 bin metrenin üzerinde yer alan dağlarda kar yağışı görülürken, daha alçak bölgeler yeterli kar yağışı almamıştı.

Avrupa'da bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle İsviçre'deki kayak merkezleri beklentilerin altında bir sezon geçirmişti.