İsviçre'de Alperen Ocakları Alperenler Camisi'nin açılışı Destici'nin katılımıyla yapıldı

İsviçre Alperen Ocakları Alperenler Camisi'nin açılışı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla yapıldı.

Aargau Kantonu'nda yer alan Suhr bölgesinde yapılan açılışa, Destici'nin yanı sıra, Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, BBP MKYK Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan ile Altan Aras, İsviçre Schaffhausende Milletvekili İbrahim Taş, Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve Avusturya'dan Nizam-ı Alem Federasyonu ile Alperen Ocakları'ndan temsilciler, İsviçre Alperen Ocakları Başkanı Ceyhan Aydın, çok sayıda STK temsilcisi, Türk vatandaşları, BBP üyeleri ile partiye gönül verenler katıldı.

Program öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Destici, İsviçre ziyaretlerinin daha önce planlandığını ancak Türkiye'deki depremler nedeniyle bunun ertelendiğini söyledi.

Destici, "Arkadaşlarımız davetiyle burada hem Alperenler Camisi'nin açılışını gerçekleştirmek hem de Türkiye'de yaşadığımız yüzyılın felaketiyle ilgili bir istişarede bulunmak için İsviçre'deyiz." dedi.

Depremde hayatını kaybeden Türk vatandaşları için Allah'tan rahmet dileyen Destici, depremzedelerin yaralarını hep birlikte saracaklarını, evini ve işini kaybedenlerin de yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Destici, "Buradaki Türk toplumu da aynı Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi bu hadiseden büyük bir üzüntü duymuşlar. Üzüntüyle kalmadılar, ellerinden gelen bütün desteği vermek adına da büyük bir gayret gösterdiler. Burada bizim Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonumuz başta olmak üzere, İsviçre ve diğer ülkelerdeki teşkilatlarımız, derneklerimiz de büyük kampanyalar başlatarak Türkiye'ye bir yardım seferberliğine giriştiler." dedi.

İsviçre'deki Alperenler Derneği'nin ve diğer teşkilat üyelerinin Türkiye'deki deprem bölgelerine yardım için yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu da kaydeden Destici, Türk toplumuna mensup vatandaşların yanı sıra İsviçre ve diğer ülke vatandaşlarının da büyük bir duyarlılık göstermesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun'u da ziyaret ettiklerini belirten Destici, "Konsolosumuzla yaptığımız istişarelerde de, kendileri burada sadece Türk toplumunun değil, İsviçre vatandaşlarının da bu konuda duyarlılık gösterdiğini ifade ettiler. Biz bundan büyük bir memnuniyet duyduk." dedi.

Destici, asırlar önce Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağından çıkan Alperenlerin Avrupa'nın içlerine kadar gelerek Alperenler Tekkelerini kurduğunu anımsatırken, bu zamanın Alperenlerinin de burada hem Türklüğü hem de Müslümanlığı yaşatmak için gayret gösterdiğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti.

"Devletimiz, ülkemiz ve milletimiz, tüm imkanlarıyla birlikte depremzedelerimizin yanında"

Destici daha sonra açılış programı sırasında yaptığı konuşmada, İsviçre Alperen Ocakları Alperenler Camisi açılışını daha erken yapmayı planladıklarını ancak daha sonra bu gün için karar kıldıklarını söyledi.

Türkiye'de asrın felaketi olarak da anılan depremlerin yaşandığını, binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını kaydederken, o bölgedeki milyonlarca kişinin bu depremlerden etkilendiğini ifade etti.

Destici, "Devletimiz, ülkemiz ve milletimiz, tüm imkanlarıyla birlikte depremzedelerimizin yanında. Milletimiz büyük bir dayanışma örneği gösterdi ve göstermeye devam ediyor." dedi.

Avrupa'daki Türk toplumunun fertleri ile diğer ülkelerdeki Türk vatandaşlarının da ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirten, diğer ülkelerden ayni ile nakdi yardımların yanı sıra, arama kurtarma ekiplerinin de Türkiye'ye gönderildiğini belirtti.

Destici, zor günlerde birlik olunması gerektiğini vurgularken, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşları nasıl mücadele ettiyse biz de edeceğiz." dedi.

"Burada hem Türk hem de İslam varlığına sahip çıkıyorsunuz"

Avrupa'daki Türk ve Müslüman varlığının çok kıymetli olduğuna işaret eden Destici, "Bugün burada hem kendi ailenizin hem Türk hem de İslam varlığına sahip çıkıyorsunuz, Türkiye, Türk dünyası ve İslam alemi ile Avrupa ülkeleri arasında da bir köprü kuruyorsunuz. Bu Türk milletine ve devletine yapılabilecek en büyük hizmetlerine başında gelmektedir." diye konuştu.

Avrupa Nizam-ı Alem Federasyonu Genel Başkanı Yazıcıoğlu ise, "Cenab-ı Allah hepimizi, ülkemizi böylesi güzel hayırlı günlerde ve mekanlarda bir araya getirmeyi nasip eylesin." dedi.

Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Yazıcıoğlu, yaraların sarılması için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Alperenler Cami'nin inşaatından emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Program kapsamında, BBP'nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu için yazılan şiir de okundu.