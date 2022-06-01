İsviçre, Danimarka'ya satılan zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesi talebini reddetti - Haberler

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İsviçre, Danimarka'ya satılan zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesi talebini reddetti

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
İsviçre, Danimarka'ya satılan zırhlı araçların Ukrayna'ya gönderilmesi talebini reddetti

İsviçre hükümetinin, Danimarka'ya sattığı zırhlı askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesi için Danimarka yönetiminin talebini reddettiği bildirildi.

İsviçre hükümetinin, Danimarka'ya sattığı zırhlı askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesi için Danimarka yönetiminin talebini reddettiği bildirildi.

İsviçre devlet televizyonu SRF'de yayınlanan habere göre Danimarka, daha önce İsviçre'den satın aldığı Piranha III model 20 piyade saldırı aracının Ukrayna'ya yollanması için İsviçre Ekonomi Bakanlığına talepte bulundu.

Bakanlık, "İsviçre'nin tarafsızlığı ve askeri teçhizat mevzuatı uyarınca reddetme kriterinden ötürü" saldırı araçlarının gönderilmesi talebini kabul etmedi.

Uluslararası olaylar ve çatışmalar karşısında tarafsız tutum sergileyen İsviçre, yabancı ülkelere ihraç ettiği askeri mühimmatın üçüncü ülkelere gönderilmesi için izin isteme şartı koyuyor.

Nisan ayında İsviçre, Almanya'nın, piyade saldırı araçlarında kullandığı İsviçre üretimi mermilerin Ukrayna'ya yollanması talebini reddetmişti.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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