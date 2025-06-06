İsviçre Camilerinde Kurban Bayramı Namazı Kılındı
İsviçre'deki camilerde Kurban Bayramı namazı, Cenevre İslam Kültür Vakfına ait camide sabah saatlerinde kılındı. Ülke genelinde binlerce Müslüman bir araya gelerek bayramlaştı ve yoğunluk nedeniyle namaz birden fazla kez eda edildi.
İsviçre'deki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.
Cenevre İslam Kültür Vakfına ait Petit-Saconnex bölgesindeki camide yerel saatle 07.30'da bayram namazı eda edildi.
Ülke genelinde binlerce Müslümanın kıldığı namazın ardından cemaat, birbiriyle bayramlaştı.
Ülkedeki camilerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bayram namazı ikinci ve üçüncü defa kılındı.
Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel