İsviçre Bakanlığı'ndan Gazze'deki Sivil Ölümlerine İlişkin Endişe

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İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de insani yardım dağıtım noktalarında yaşanan sivil ölümlerinden endişe duyduğunu bildirdi. Paylaşımda bağımsız soruşturmalar yapılması çağrısında bulunulurken, militarize edilmiş yardımın uluslararası normlara zarar verdiği ifade edildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de insani yardım dağıtım noktalarında yaşanan sivil ölümlerinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'de İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan insani yardım dağıtım sistemi değerlendirildi.

Paylaşımda, "Yardım dağıtım noktalarının yakınlarında sivil ölümlerine ilişkin haberlerden derin endişe duyulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin bağımsız soruşturmalar çağrısı yapılan paylaşımda, militarize edilmiş yardımın insani ilkeler ve uluslararası normlara zarar verdiği belirtildi.

Paylaşımda, "İlkeli insani aktörler için hızlı, güvenli ve engelsiz erişim sağlanmalı." denildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsanı Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine 27 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 549 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 66 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, halk arasında "ölüm tuzakları" olarak anılan bu yardım dağıtım merkezlerinde ayrıca 39 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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