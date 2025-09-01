İsviçre, Afganistan'daki Depremzedelere Destek Hazırlıyor

İsviçre, Afganistan'da meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan depremden etkilenenlere destek için hazırlık yaptığını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki depreme ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Bu felaketten etkilenen herkesle dayanışma içerisinde olunduğu bildirilen paylaşımda, " İsviçre, Kabil'deki İsviçre Kalkınma ve İşbirliği İnsani Yardım Ofisi aracılığıyla, depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren ortaklarına destek hazırlıyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, konuya ilişkin daha fazla ayrıntının yakında paylaşılacağı kaydedildi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.???????