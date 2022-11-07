İsveçliler Enerji Krizi Nedeniyle Karanlık ve Soğuk Bir Kışa Hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklanan enerji krizi ve büyük bir enerji ihracatçısı olan Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları, Avrupa'ya sert bir darbe indirdi.

Rusya- Ukrayna çatışmasından kaynaklanan enerji krizi ve büyük bir enerji ihracatçısı olan Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları, Avrupa'ya sert bir darbe indirdi. Geleneksel olarak elektrik üretiminde kendi kendine yeten bir ülke olan İsveç de bu durumdan etkileniyor.

Avrupa'nın kuzeyinde yer alan İsveç'te kış aylarında günler daha kısa. Kış bastırdıkça, başkent Stockholm bölgesi günde yalnızca yaklaşık 5,5 saat gün ışığı alıyor. Ülkenin kuzeyinde günde yaklaşık 20 saat tamamen karanlık geçiyor.

İstatistik İsveç'e göre, elektrik fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2 oranında arttı. Elektrik üreticisi Vattenfall tarafından yayınlanan istatistiklere göre, son zamanlarda spot elektrik fiyatlarının bir yıl öncesine kıyasla beş kat artmasıyla özellikle ülkenin güneyindeki tüketiciler ağır darbe aldı.

Enerji krizi nedeniyle, İsveç'in elektrik iletim sistemi operatörü Svenska Kraftnat, İsveçlileri ilk kez yük atma uygulaması yaşayabileceklerine dair uyardı. Bu uygulamada, şebekenin bütünlüğünü ve elektrik transferini sağlamak için belirli alanlardaki evlere verilen elektrik geçici olarak kesiliyor.

İsveç Enerji Ajansı, enerji tasarrufu amacıyla "Her kilovat saat önemlidir" kampanyası başlattı ve vatandaşlardan evlerindeki sıcaklığı düşürmeleri, daha kısa duş almaları, evdeki cihazları kapatmaları ve elektriği yoğun şekilde tüketen aletleri yoğun olmayan saatlerde çalıştırmaları istendi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir anket, İsveçlilerin yarısından fazlasının gelecek konusunda giderek daha karamsar hale geldiğini gösteriyor. Her üç kişiden ikisi artan hane giderleri konusunda endişeli ve İsveç'te hanelerin ekonomik geleceğe olan güveni tüm zamanların en düşük seviyesinde.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Stockholm'den bildiriyor.(XHTV)