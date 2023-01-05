İsveçli Uzman: Sıcak Hava Dalgaları Daha da Yaygınlaşacak

Karlsson, en son sıcak hava dalgasının tam olarak iklim değişikliğine atfedilemeyeceğini, ancak önümüzdeki yıllarda daha fazla sıcaklık rekorunun büyük olasılıkla kırılacağını söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Piazza del Popolo'daki bir çeşmeden akan suyla serinleyen bir kadın, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Karlsson, en son sıcak hava dalgasının tam olarak iklim değişikliğine atfedilemeyeceğini, ancak önümüzdeki yıllarda daha fazla sıcaklık rekorunun büyük olasılıkla kırılacağını söyledi.

STOCKHOLM, 5 Ocak (Xinhua) -- İsveçli bir uzman Çarşamba günü yaptığı açıklamada, son yıllarda Avrupa'yı saran sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha yoğun hale geleceğini ve dramatik etkiler yaratacağını söyledi.

Uppsala Üniversitesi'nde çevre bilimi doçenti ve iklim değişikliği liderliğinde kıdemli öğretim görevlisi olan Mikael Karlsson, İsveç Televizyonu'na (SVT) yaptığı açıklamada, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde sıcaklıkları 19 santigrat derecenin üzerine çıkaran ve Hollanda'da 17 santigrat dereceye yaklaştıran son sıcak hava dalgası hakkında, "10 yıl önceki düşüncelerimize göre daha dramatik etkilerle karşılaşmamız endişe verici" dedi.

SVT'de meteorolog olan Tora Tomasdottir ise, bu kadar kısa sürede bu kadar çok sıcaklık rekorunun kırılmasının "son derece sıra dışı" olduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'i etkisi altına alan sıcak hava dalgasında bir erkek elinde şemsiyeyle Louvre Müzesi'nin önünde yürüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Karlsson, SVT'ye yaptığı değerlendirmede, en son sıcak hava dalgasının iklim değişikliğine tam olarak atfedilemeyeceğini, ancak önümüzdeki yıllarda daha fazla sıcaklık rekorunun büyük olasılıkla kırılacağını söyledi.

Karlsson, "Hiç şüphesiz aşırı hava koşullarından daha sık etkileneceğiz" diye konuştu.

Kış aylarındaki tarihi sıcak hava Avrupa'da rekorları alt üst ederken, Kuzey Amerika dondurucu soğuklar ve yoğun karla mücadele etti.

Bunu küresel ısınmaya bağlamayan Karlsson, iklim değişikliğinin maliyetinin muhtemelen önceki tahminleri aşacağını söyledi.

Karlsson, "İklim değişikliği muhtemelen insanlığın neden olduğu, pahalıya patlayan en büyük (felaket). Maliyeti bir dünya savaşınınkiyle aynı" dedi.

Fransa'nın güneyinde yer alan Nice'te deniz kıyısında sıcak havanın tadını çıkaran insanlar, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Serge Haouzi/Xinhua)