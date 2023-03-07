İsveçli Beyaz Eşya Üreticisi Electrolux, Çin'deki Yatırımlarını Genişletmeye Devam Edecek

SHANGHAİ, 7 Mart (Xinhua) -- Fortune Global 500 listesinde yer alan İsveç merkezli küresel beyaz eşya şirketi Electrolux'un Çin Genel Müdürü Ramon Sariego-Villar, şirketin Çin'deki yatırımlarını genişletmeye devam edeceğini söyledi.

Sariego-Villar kısa süre önce Shanghai'da Xinhua'ya verdiği röportajda, "Çin sadece dünyanın en büyük ikinci ekonomisi değil, aynı zamanda yaşam standartlarını iyileştirmek için kaliteli ürünler arayan orta sınıf tüketicilerin çok hızlı büyüdüğü bir ülke" dedi.

Sariego-Villar, "Bu, Electrolux gibi küresel şirketler için iyi bir şey ve bu yüzden Çin pazarına olan güvenimiz tam" diye ekledi.

Electrolux, ülke genelinde üretim fabrikaları ve Shanghai'da bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi kurarak Çin'deki faaliyet alanını yıllar içinde genişletti. Şirket ayrıca Çin'de yaklaşık 100 stratejik ortakla temas halinde bulunuyor.

Electrolux'un beş küresel Ar-Ge merkezinden biri olan Shanghai'daki Ar-Ge merkezinin Çin'deki tüketiciler için özel ürünler geliştirdiğini belirten Sariego-Villar, "Hangzhou'daki fabrikamız sadece Çin için değil, aynı zamanda Asya Pasifik için de ürünler üretiyor" dedi.

Çin son üç yılda küresel ortalamanın çok üzerinde bir seviye olan yıllık ortalama yüzde 4,5'lik bir büyüme elde etmeyi başarırken, Electrolux şirketi de bu dönemde iyi bir performans sergiledi.

Sariego-Villar, "Electrolux Çin, iş entegrasyonu yaparak işlerini 2020'de yüzde 61 ve 2021'de yüzde 58 oranında büyüttü. Çin pazarı Electrolux için stratejik bir pazar. Çin'deki yatırımımızı genişletmeye ve Çin'deki marka etkisini daha da artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yöneticiye göre Çin'in karbon emisyonu ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki net hedefleri ve politikaları, 2050 yılına kadar tedarik zincirlerinde karbon nötrlüğüne ulaşma konusundaki küresel taahhüdünü ilan eden Electrolux için büyük fırsatlar getirecek.

Çin'in ilgili alanlarda teknolojik ilerlemeyi aktif şekilde destekleyeceğini belirten Sariego-Villar, bu bağlamda Çinli ortaklarla derinlemesine işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.