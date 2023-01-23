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İsveçli Bakan nefret suçu provokasyonuna yasaların müsaade ettiğini savundu

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İsveçli Bakan nefret suçu provokasyonuna yasaların müsaade ettiğini savundu

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç mevzuatının kutsal kitapların yakılması gibi provokasyonları yasal kıldığını savundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç mevzuatının kutsal kitapların yakılması gibi provokasyonları yasal kıldığını savundu.

Billström, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması provokasyonuyla ilgili "Bu basitçe bir ifade özgürlüğü müdür yoksa birinin öylece nefret suçu işlemesine izin mi verdiniz?" sorusuna, "İsveç hükümeti olarak hem İsveç'te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu eylemi yapan kişilerin yanında olmadığımızı çok açık belirttik. Bu, sorumluluğunu alacağımız bir şey. İsveç hükümeti, kutsal kitapların yakılmasını hiçbir şekilde desteklememektedir." yanıtını verdi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Stockholm Türkiye İsveç Güncel Haberler

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