İsveç ve Letonya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı İsveç ve Letonya, İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi. İsveç ve Letonya, İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin, Rusya nedeniyle Ukrayna'da aylardır mahsur kalan tahılın ihracatına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Linde, "Küresel gıda krizini hafifletme çabalarınız için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmadan duyduğu memnuniyeti vurguladı. Tahıl ihracatı konusundaki anlaşmayı görmenin güzel olduğunu belirten Rinkevics, "BM ve Türkiye'nin anlaşmayı kolaylaştırma çabalarını takdir ediyorum. Bu anlaşmanın özellikle Rusya tarafından tam olarak uygulanacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bugün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı. AA / Mehmet Alaca - Güncel İstanbul Ukrayna Letonya İsveç Güncel Haberler

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