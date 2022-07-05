İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı

NATO üyesi ülkelerin temsilcileri, İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka katılım protokollerini imzaladı.

Madrid'de 29-30 Haziran'da yapılan zirvede iki ülkenin İttifaka davet edilmesi yönünde alınan karar doğrultusunda formaliteleri tamamlamak için NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri, Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hem iki ülke hem ortak güvenlik için tarihi bir an olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilerek, Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra neticesinde ortak bir noktaya varıldığını ifade eden Stoltenberg, "Halklarımız daha güvenli olacak." dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin en yeni üyeler olmasıyla ilgili onay sürecinin bugün itibarıyla başladığını dile getirerek, NATO'nun kapılarının Avrupa demokrasilerine açık olduğunu vurguladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da "Terörizm hepimiz için ciddi bir tehdit." ifadesini kullanarak, ülkesinin NATO'nun güvenliğine katkıda bulunacağına işaret etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de ülkesinin gelecek NATO üyesi olarak, tüm müttefiklerin güvenliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

Katılım protokolleri tüm üyelerce imzalanacak

Protokollerin NATO üyesi ülkeler tarafından kendi ulusal yasaları ve prosedürleri uyarınca onaylanması gerekiyor. Tüm üye ülkeler, kendi onay süreçlerini tamamladıktan sonra Washington Antlaşması'nı saklayan ABD'ye yeni üyenin katılımını öngören protokolleri kabul ettiklerine dair bildirim yapıyor.

Bütün aşamalar tamamlanınca NATO Genel Sekreteri, yeni üyeleri İttifaka katılmaya çağırıyor.

Son olarak yeni üyeler de kendi ulusal yasal sürecini tamamlayarak katılım belgesini ABD'ye teslim ediyor ve katılım süreci tamamlanıyor.

Linde ve Haavisto'nun başkanlık ettiği heyetler, dün, NATO yetkilileriyle bir araya gelmiş, katılım müzakerelerini tamamlamıştı.