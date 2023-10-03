İsveç ve Alman uyruklu turistleri taşıyan minibüs, duran kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, aynı aileden 8 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kereste yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada İsviçre uyruklu 1 kadın hayatını kaybetti, 8'i aynı aileden olmak üzere 10 turist yaralandı.

Kaza, gece yarısı saat 01.00 sırasında Akçaalan Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsveç ve Alman uyruklu turistleri taşıyan 31 ZF 009 plakalı tur minibüsüyle Manavgat'a seyir halinde bulunan Hamit Şahin, güzergahında park halinde bulunan 33 N 5063 plakalı kamyona çarptı. Kazada 43 yaşındaki İsviçre uyruklu Dario Meyer kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada 8'i aynı aileden olmak üzere yaralanan 10 turist ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılarının tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazada hafif yaralanan minibüs sürücüsü Hamit Şahin'in alkolsüz olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Yüksel Yalçın ve Hamit Şahin'in Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyona ok gibi saplandı

Kaza anı çevredeki iş yerlerinden birinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeki kamyona hızla gelen minibüsün arkadan çarptığı anlar kayda girdi.