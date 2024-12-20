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İsveç, UNRWA'ya Finansmanı Durdurdu

İsveç, UNRWA'ya Finansmanı Durdurdu
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İsveç Yardım ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, ülkesinin Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı'nı (UNRWA) finanse etmeyeceğini, yerine Gazze'ye başka kanallardan insani yardım sağlayacaklarını açıkladı. Bu karar, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasıyla ilişkili.

(ANKARA) - İsveç Yardım ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, ülkesinin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) artık finanse etmeyeceğini açıkladı. Dousa, İsveç'in UNRWA yerine Gazze'ye başka kanallardan insani yardım sağlayacağını belirtti.

İsveç Yardım ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, Avrupa Birliği'ne bağlı İsveç yayın kuruluşu TV4'e yaptığı açıklamada, İsveç'in artık Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) finanse etmeyeceğini bildirdi. Dousa, İsveç'in UNRWA yerine Gazze'ye başka kanallardan insani yardım sağlayacağını belirtti.

UNRWA'nın ülkedeki faaliyetlerini ocak ayı sonu itibarıyla yasaklayacağını açıklayan İsrail, bu kararına; yardım ajansının bazı çalışanlarının Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan saldırısıyla bağlantılı olmasını ve çeşitli kapasitelerde görev almasını gerekçe göstermişti. İsveç'in UNRWA'ya sağladığı finansmanı durdurma kararının İsrail yasağına karşı alınmış bir karar olduğunu belirten Dousa, ajans aracılığıyla Filistinlilere yardım ulaştırmanın zorlaşacağı için bu kararı aldıklarını kaydetti.

İsveç'in 2025 yılında Gazze'ye yönelik insani yardımlarını arttırmayı planladığını ifade eden Dousa, "Gazze'de başka kuruluşlar da var, oradaydım ve birkaçıyla görüştüm" dedi. Dousa, potansiyel alıcılardan biri olarak BM Dünya Gıda Programı'nın adını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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