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İsveç üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurdu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli üç Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurdu.

Linde, Rusya'nın Stockholm Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, kendisine üç diplomatın sınır dışı edilme kararını ilettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini belirten Linde, İsveç ve Avrupa Birliği olarak bunu sert şekilde kınadıklarını kaydetti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliğinde görevli 15 diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Fransa, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesi Rus elçilik görevlilerini benzeri gerekçelerle sınır dışı etme kararı almıştı.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Stockholm, Rusya, İsveç, Rus, Güncel, Haberler

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