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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla...

Güncel Haberler

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla NATO toplantısı öncesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirdik.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarıyla NATO toplantısı öncesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Üçlü anlaşma çerçevesindeki atılan adımları değerlendirdik. Beklentileri de tekrar kendilerine hatırlattık. Bu iki ülke yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bazı adımlar attı. Biz atılan adımları yok saymıyoruz. Ancak özellikle suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda henüz somut bir gelişme yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Romanya İsveç Politika Güncel Haberler

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