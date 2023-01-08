İsveç: Türkiye bizden veremeyeceğimiz şeyler istiyor

NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'in Başbakanı Kristersson, Türkiye'nin kendilerinden veremeyecekleri veya vermek istemedikleri şeyler istediğini söyledi.

NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'in Başbakanı Kristersson, Türkiye'nin kendilerinden veremeyecekleri veya vermek istemedikleri şeyler istediğini söyledi.NATO üyelik başvurusunun kabul edilebilmesi için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin kendilerinden "veremeyecekleri şeyler" istediğini söyledi.

Pazar günü bir düşünce kuruluşunun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı konferansında konuşan Kristersson, Türkiye'nin, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu ancak Ankara'nın destek için getirdiği önkoşulları sağlayamayacaklarını kaydetti. " Türkiye'nin bir karar vereceğinden eminiz ama ne zaman vereceğini bilemiyoruz" diye konuşan Kristersson, bu kararın Türk iç politikasının yanı sıra " İsveç'in talebinde ciddi olduğunu gösterme kabiliyetine" bağlı olduğunu kaydetti.

Kristersson, "Türkiye hem yapacağımızı söylediğimiz ve yaptığımız şeyleri gördüklerini teyit ediyor, hem de veremeyeceğimiz veya vermek istemediğimiz şeyler istiyorlar" diye konuştu.

Konferansa katılan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da, ülkesinin NATO'ya İsveç ile eş zamanlı olarak katılacağını söyledi. Haavisto, "Finlandiya NATO'ya üye olma konusunda, İsveç'e yeşil ışık yakılmasını bekleyemeyecek kadar aceleci değildir" diye konuştu.

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, Mayıs ayında NATO'ya üye olma başvurusunda bulunmuştu. Bir devletin NATO üyeliğine kabul edilebilmesi için müttefiklerin her birinin onayı gerekiyor.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun terör örgütü destekçilerine ev sahipliği yaptığını savunan Türkiye, Helsinki ve Stockholm'e yeşil ışık yakmak için bir grup kişinin Türkiye'ye iade edilmesini istiyor. İki kuzey Avrupa ülkesi, 2022 yılında Türkiye ile, Ankara'nın çekincelerinin giderilmesi hedefiyle üçlü bir mutabakata varmışlardı.

Geçen yıl, İsveç yüksek mahkemesi, İsveç'te yaşayan ve Gülen yapılanmasına yakın olduğu iddia edilen bir gazetecinin iadesine izin vermemiş, Ankara da bu karardan hayal kırıklığına uğradığını dile getirmişti.

Reuters / BÜ,ET