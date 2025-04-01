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İsveç'ten Ukrayna'ya 16 Milyar İsveç Kronu Askeri Destek

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İsveç, Ukrayna'ya 16 milyar İsveç kronu tutarında yeni askeri yardım paketi açıkladı. Böylece bu yıl sağlanan toplam askeri destek 29,5 milyar İsveç kronuna ulaşacak. Paket, hava savunma sistemleri ve çeşitli askeri teçhizatları içeriyor.

HELSİNKİ, 1 Nisan (Xinhua) -- İsveç, Ukrayna'ya 16 milyar İsveç kronu (1,59 milyar ABD doları) tutarında yeni askeri destek açıkladı.

İsveç hükümetinden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre bu paketle birlikte İsveç'in Kiev'e bu yıl verdiği askeri destek 29,5 milyar İsveç kronuna, 2022'den bu yana yaptığı yardımlarsa yaklaşık 80 milyar İsveç kronuna ulaşmış olacak.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya şimdiye kadarki en büyük askeri destek paketini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım paketi kapsamında hava savunma sistemleri, topçu mühimmatı, uydu iletişim ekipmanları ve donanma desteğinin yanı sıra İsveç Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayisinden sağlanacak çeşitli askeri teçhizat yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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