İsveç'ten Kosova'nın AB kurumlarına entegrasyonuna destek

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin, Kosova'nın AB kurumlarına entegrasyonunu desteklediğini belirtti.

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, İsveçli mevkidaşı Billström ile başkent Priştine'deki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Billström, İsveç'in Kosova ile ikili diyalog ve işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi.

İsveç'in Kosova-Sırbistan diyaloğunu ve iki ülke arasında Brüksel ve Ohri'de varılan anlaşmayı desteklediğini dile getiren Billström, "Anlaşma uygulandığında, Kosova'nın kuzeyindeki durumu rahatlatacak ve ayrıca Belgrad ile Priştine ve tüm bölge arasındaki ilişkilerin rahatlamasına yol açacak." ifadelerini kullandı.

İsveç'in, Kosova'nın AB kurumlarına entegrasyonunu desteklediğini belirten Billström, ülkesinin AB Dönem Başkanlığı süresince 6 Batı Balkan ülkesini Avrupa gündeminde tutmayı amaçladığını vurguladı.

Gervalla-Schwarz da görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve Kosova'nın Avrupa entegrasyonu gibi konuları ele aldıklarını ifade ederek, "İsveç, hem Kosova savaşı öncesi hem de savaş sırasında sürekli Kosova'nın yanında yer aldı ancak özellikle savaşın sona ermesinden sonra Kosova'nın yeniden inşasında, bağımsızlığının tanınmasında ve Kosova Cumhuriyeti devletine yardımda İsveç, Kosova'nın her zaman yanında yer aldı." dedi.

Gervalla-Schwarz, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliği başvuru sürecinin ülkesi için adil olacağı konusunda iyimser olduğunu da sözlerine ekledi.

Billström, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile de görüşecek.