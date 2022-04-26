İsveç'ten 4 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararını, "yersiz" bir eylem olarak değerlendirdiklerini belirterek, bu duruma uygun şekilde cevap verileceğini ifade etti.

Linde, Rusya'nın 4 İsveçli diplomatı ülkeden sınır dışı etme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın bugün 4 diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldığını hatırlatan Linde, " Rusya'nın bu kararı haksız ve orantısız. Rusya Batılı diplomatları sınır dışı ederek kendini dışlıyor. Bu yersiz eyleme uygun şekilde cevap vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç'in 4 Rus diplomatı 5 Nisan'da sınır dışı ettiği hatırlatılarak, buna karşılık olarak İsveçli 4 diplomatın Moskova'dan sınır dışı edildiği duyurulmuştu.