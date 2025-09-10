İsveç'ten 2026 Bütçesi için Siber Güvenlik Yatırımı

HELSİNKİ, 10 Eylül (Xinhua) -- İsveç hükümeti, 2026 bütçe tasarısının bir parçası olarak siber güvenliğe kapsamlı bir ulusal yatırım yapılmasını önerdi.

Hükümetin salı günü sunduğu teklife göre, 2026 yılında siber güvenliğe 300 milyon İsveç kronu (32 milyon ABD doları), 2027'de 350 milyon kron ve 2028'de 400 milyon kron fon ayrılacak.

Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin basın açıklamasında " Hükümet, siber güvenlik konusunda ulusal bir girişim öneriyor" dedi.

Fonlar Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), belediyeler ve bölgelere tahsis edilecek.

Teklif, hükümet ile İsveç Demokratları arasındaki bir anlaşmaya dayanıyor.