İsveç'teki Kebap Ustasının Kimlik Hırsızlığıyla İlgili Şok Olayı

İsveç'ten tatil için geldiği İstanbul'da gözaltına alındığında çalınan kimlik bilgileriyle işlenen suçları öğrenince hayatının şokunu yaşayan kebap ustası Musa A, suç tarihinde yurt dışında olduğunu belgelemesi, kanında uyuşturucuya rastlanılmaması, kira kontratındaki imzanın da ona ait olmadığının anlaşılması üzerine ceza almaktan kurtuldu.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran 2021'de, "uyuşturucu madde ticareti" yapıldığı, sahte kimlik ve pasaport düzenlendiği belirlenen Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, satışa hazır uyuşturucu maddelerin yanı sıra PVC kaplama, mor ışık, soğuk pres, farklı ülkelere ait silikon mühür uçları, bilgisayarlar, 45 sahte kimlik ve sürücü belgesi ile 107 sahte pasaport ele geçirildi.

İkametin sahibi Lokman F. ve evi kiraya veren emlakçı Tamer S'nin polis ekiplerince ifadesi alınırken, kontratta evi kiralayan olarak görünen ve kimlik fotokopisi de bulunan Musa A'ya ulaşılamadı.

Lokman F. emniyetteki ifadesinde, olaydan yaklaşık 6 ay önce Musa A. adlı kiracıyla emlakçının ofisinde kira kontratı imzaladıklarını, Musa A'nın kira ücretini emlakçıya nakit olarak bıraktığını, kendisinin de parayı emlakçıdan teslim aldığını anlattı.

Emlakçı Tamer S. ise Musa A'nın kirayı elden verdiğini, evden çıkan maddelerle bir ilgisi olmadığını söyledi.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Musa A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan iki ayrı soruşturma başlatılırken, bir türlü ulaşılamayan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İsveç dönüşü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Mart 2021'de çalışmak için İsveç'e yerleşen kebap ustası Musa A. ise 26 Nisan 2022'de ailesini görmek için geldiği İstanbul'da, uçaktan iner inmez havalimanında gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Musa A. ifadesinde, Mart 2021'den beri İsveç'te yaşadığını, Küçükçekmece'de kendisine ait bir evi olduğunu, Fatih'te hiç ev kiralamadığını anlattı. Kimlik fotokopisinin kendisinden habersiz kullanılarak kira kontratı düzenlendiğini belirten Musa A, kimliğini hiç kaybetmediğini ve bilgilerinin nasıl çalındığını bilmediğini söyledi.

Soruşturma sürecinde kira kontratındaki ile karşılaştırılması için yazı örneği alınan Musa A, uyuşturucu testi için de kan ve idrar numunesi verdi.

İfadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan Musa A, İsveç'e dönemediği için çalışma izninin iptal edilmesi riskiyle de karşı karşıya kaldı.

Uyuşturucu kullanmak suçundan takipsizlik kararı verildi

Musa A. hakkındaki "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan yürütülen soruşturma, şüphelinin kanında ve idrarında uyuşturucu madde izine rastlanmaması, ele geçirilen maddelerin şüpheliye ait olduğuna dair yeterli delilin bulunmaması gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı.

Söz konusu adreste ele geçirilen sahte pasaport ve kimlikler nedeniyle Musa A. hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, sanığın söz konusu ikameti kiraladığının kesin olarak tespit edilemediğini, ele geçirilen malzemelerin sanık tarafından yapıldığının söylenemeyeceğini belirterek, beraat kararı verdi.

Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Musa A, çalışmak için yeniden İsveç'e dönerken, karar da kesinleşti.

"Hukuki destek alarak bu süreci sürdürmek gerekiyor"

Müvekkilin yaşadığı olayı AA muhabirine değerlendiren avukat Furkan Yolcu, Musa A'nın suç işlendiği belirtilen dönemde yurt dışında olduğunu ispat ettiklerini belirterek, "Bu dönemde müvekkil büyük mağduriyet yaşadı, adli kontrol altına alındı. Kira sözleşmesi üzerinde de bir GSM numarası belirtiliyordu ancak o numaranın da müvekkile ait olmadığı ortaya çıktı. Çalışmaya gidemedi ve bu yurt dışındaki çalışma izninin geri dönememekten kaynaklı yanma riski vardı." ifadelerini kullandı.

Yolcu, ev sahibi ve emlakçının müvekkilini teşhis edemediğini, kontrattaki imzanın da ona ait olmadığının belirlendiğini, yine uyuşturucu madde kullanmadığının anlaşıldığını kaydetti.

Müvekkilinin kimlik bilgilerinin çalınmasıyla ilgili şikayette bulunduklarını belirten Yolcu,"Olayın şokunu atlatmak kolay bir şey değil. Kimlik bilgilerinin bir şekilde ele geçirilmesi mümkün olduğu için bu tür durumların önceden önlemini alabilmek mümkün değil. Bu durumda soğukkanlılığı korumak ve hukuki destek alarak bu süreci sürdürmek gerekiyor." diye konuştu.

Yolcu, vatandaşlara kimlik bilgilerini güvenmedikleri yerlerle veya resmi kurumlar dışındaki şirketlerle paylaşmamaları uyarısında bulundu.