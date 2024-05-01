Üye Girişi
Haberler

İsveç'teki Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, Kulu'da destek çalışması yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobi ile mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, Kulu'da gurbetçilerin oyunu alabilmek için destek çalışması yürütüyor. Yüksel, AP milletvekili seçimleri için partisinin kuruluş nedenlerini anlattığı toplantıda, İslamofobi ve ırkçılık sorunlarına dikkat çekti.

İsveç'teki Farklı Renkler Partisi (Nüans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinde gurbetçilerin oyunu alabilmek için destek çalışması yürütüyor.

İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobi ile mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Yüksel, haziranda yapılacak AP milletvekili seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kulu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, partisini kurma nedenlerini anlattı.

İdeolojik bir parti değil, merkez bir parti olduklarını aktaran Yüksel, İslamofobinin başta İsveç olmak üzere Avrupa'da çok ileri seviyeye ulaştığını, yaşanan sorunları sık sık gündeme getirdiklerini vurguladı.

Afrika kökenlilere de haksızlık ve ırkçılık yapıldığını anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Özellikle Somali gibi Müslüman ülkelerden geliyorlarsa maalesef ırkçılık eylemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Biz sadece Müslümanlara has bir parti değiliz. Hristiyan düşmanlığı ayrı bir sorun. İsveç'te İsrail'e yaptırım yapılmasını isteyen tek partiyiz. İsrail'e yaptırım yapılmasını, Filistin'e destek verilmesini, Hamas'ın terör listesinden çıkarılmasını istiyoruz. Yaklaşık 70 yılı aşkın Filistin'de mazlum sivil halkı, çocukları, kadınları katleden İsrail'i terör örgütü olarak damgalamıyorsak, o zaman Hamas'ı da terör örgütü olarak damgalamayı bırakacağız. Bu bizim çözüm önerimizdir. Hamas, seçilmiş bir partidir ve Filistin halkını temsil eden partidir."

AP milletvekili seçimleri için 11 adaylarının bulunduğunu, birinci adayın kendisi olduğunu belirten Yüksel, "İkinci aday Boşnak, üçüncü aday Hint asıllı. Avrupa Parlamentosu'nda ele alacağımız konu Filistin, bizim için çok önemli. Yapılan kısıtlamalar, yaptırımlar tamamen Avrupa Parlamentosu'nun elinden geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Seçimleri Siyaset İsveç Kulu İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü? Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba? Şahane Hayatım final mi yapıyor? Şahane Hayatım bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu final mi yapıyor? Sandık Kokusu bitiyor mu 2024? Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas bitiyor mu 2024? Kuruluş Osman final mi yapıyor? Kuruluş Osman bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 159. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deliha 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 158. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title