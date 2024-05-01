İsveç'teki Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, Kulu'da destek çalışması yapıyor

İsveç'teki Farklı Renkler Partisi (Nüans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçimlerinde gurbetçilerin oyunu alabilmek için destek çalışması yürütüyor.

İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobi ile mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Yüksel, haziranda yapılacak AP milletvekili seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kulu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, partisini kurma nedenlerini anlattı.

İdeolojik bir parti değil, merkez bir parti olduklarını aktaran Yüksel, İslamofobinin başta İsveç olmak üzere Avrupa'da çok ileri seviyeye ulaştığını, yaşanan sorunları sık sık gündeme getirdiklerini vurguladı.

Afrika kökenlilere de haksızlık ve ırkçılık yapıldığını anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Özellikle Somali gibi Müslüman ülkelerden geliyorlarsa maalesef ırkçılık eylemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Biz sadece Müslümanlara has bir parti değiliz. Hristiyan düşmanlığı ayrı bir sorun. İsveç'te İsrail'e yaptırım yapılmasını isteyen tek partiyiz. İsrail'e yaptırım yapılmasını, Filistin'e destek verilmesini, Hamas'ın terör listesinden çıkarılmasını istiyoruz. Yaklaşık 70 yılı aşkın Filistin'de mazlum sivil halkı, çocukları, kadınları katleden İsrail'i terör örgütü olarak damgalamıyorsak, o zaman Hamas'ı da terör örgütü olarak damgalamayı bırakacağız. Bu bizim çözüm önerimizdir. Hamas, seçilmiş bir partidir ve Filistin halkını temsil eden partidir."

AP milletvekili seçimleri için 11 adaylarının bulunduğunu, birinci adayın kendisi olduğunu belirten Yüksel, "İkinci aday Boşnak, üçüncü aday Hint asıllı. Avrupa Parlamentosu'nda ele alacağımız konu Filistin, bizim için çok önemli. Yapılan kısıtlamalar, yaptırımlar tamamen Avrupa Parlamentosu'nun elinden geçiyor." diye konuştu.