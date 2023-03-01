İsveç'teki En Büyük Nükleer Reaktör Onarım İçin Devre Dışı Bırakılacak

STOCKHOLM, 1 Mart (Xinhua) -- İsveç'in en büyük nükleer reaktörü, hasar gören yakıt çubuğu nedeniyle sekiz gün süreyle şebekeden çıkarılacak.

STOCKHOLM, 1 Mart (Xinhua) -- İsveç'in en büyük nükleer reaktörü, hasar gören yakıt çubuğu nedeniyle sekiz gün süreyle şebekeden çıkarılacak.

İsveç'te yayımlanan Dagens Nyheter (DN) gazetesinin Salı günkü haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Oskarshaman nükleer enerji santralinde 3. ünitenin şebeke bağlantısı 3 Mart'ta devre dışı bırakılacak.

Ülkenin diğer beş nükleer reaktöründen biri de onarım nedeniyle kapalı durumda.

Nükleer enerji operatörü OKG'nin iletişim başkanı Desiree Liljevall, DN'ye yaptığı açıklamada, "Bu talihsiz bir durum, fakat hasarlı yakıt çubuğunun vakit kaybetmeden onarılması gerekiyor" dedi.

DN'nin haberine göre aynı reaktör bir jeneratör arızası nedeniyle Aralık ayında dokuz gün süreyle şebekeden çıkarıldığında İsveç'te elektrik faturaları yükselmişti.

Ulusal elektrik şebeke işletmesi Svenska Kraftnat'ın stratejik operasyonlar müdürü Erik Ek, reaktörün planlandığı şekilde devre dışı bırakılmasının potansiyel etkileri hakkında DN'ye yaptığı açıklamada, "Eğer hava soğursa, ithal elektriğe güvenmek zorunda kalacağız" dedi.

İsveç Enerji Ajansı'na göre nükleer enerji ülkede üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Ülkede 2017-2020 yıllarında dört reaktörün devre dışı bırakılması sonrasında üç tesiste halen altı reaktör bulunuyor.