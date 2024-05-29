İsveç'teki bir camiye domuz leşi bırakıldı

İsveç'in Skövde kentinde bir caminin bahçesine domuz leşi bırakıldığı bildirildi.

Skövde Polisinin internet sayfasında yapılan açıklamada, gece yarısı Skövde'deki bir caminin bahçesine domuz leşi bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, olayla ilgili olarak, etnik grubu kışkırtmaktan ve nefret suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nyheter 24 gazetesinin haberine göre, İsveç'te nüfus oranına göre 2024 yılında en fazla nefret suçunun işlendiği kentin Skövde olduğu kaydedildi.