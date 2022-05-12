İsveç'te yıllık enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyesinde - Haberler

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İsveç'te yıllık enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyesinde

AA - Bahattin Gönültaş - Güncel
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İsveç'te yıllık enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyesinde

İsveç'te yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle nisanda yüzde 6,4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İsveç'te yıllık enflasyon, gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle nisanda yüzde 6,4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İsveç İstatistik Enstitüsü (SCB), nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, İsveç'te yıllık bazda martta yüzde 6,1 olan TÜFE, nisanda yüzde 6,4'e çıkarak 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Beklenti, enflasyonun nisanda yüzde 6,2'ye çıkması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 0,6 yükseldi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda İsveç'te yıllık enflasyon, yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e çıktı.

İsveç'te başta et ve sebze fiyatları olmak üzere nisanda gıda fiyatları artmaya devam etti.

İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, konuya ilişkin değerlendirmesinde İsveç'te enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, "Ancak diğer birçok ülkeden daha düşük. Biz aşırı uç değerlerde değiliz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, yıllık enflasyonun yüzde 6'nın üzerinde kalması, İsveç Merkez Bankası'nın (Riksbank) enflasyonu frenlemek için politika faizini yükseltebileceğine ilişkin beklentileri artırdı.

AB üyesi olan İsveç, avro para biriminin kullanıldığı Avro Bölgesi'nde yer almıyor.

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AA / Bahattin Gönültaş - Güncel

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