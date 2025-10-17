İsveç'te Yeni Camide Yangın: Kundaklama Şüphesi

İsveç'in Lulea kentinde inşası biten ve açılışa hazırlanan camide çıkan yangında hasar meydana gelirken, polis kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kuzey İsveç Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis Per Olov Andersson, Lulea'da inşa edilerek açılışa hazırlanan camide çıkan yangına ilişkin, devlet televizyonu SVT'ye açıklama yaptı.

Andersson, olayda kundaklama ve nefret suçu şüphesi bulunduğunu ve bundan dolayı soruşturma açıldığını belirtti.

Norrbotten İslam Merkezi tarafından ABD merkezli Meta şirketine ait Facebok hesabından yapılan açıklamada, caminin inşaatının tamamlandığını ve kısa süre içinde açılışının yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Camimize yönelik nefret ile kötülüğü gözler önüne seren trajik bir olay ve utanç verici bir saldırı. Kimsenin yaralanmamış olmasından dolayı mutluyuz ancak binadaki hasar dikkat çekici." ifadeleri kullanıldı.

Caminin bahçesine domuz leşi bırakan kişi serbest

Öte yandan, İsveç'in Skövde kentinde 29 Mayıs'ta bir caminin bahçesine domuz leşi bırakan 20 yaşındaki kişinin yargılanarak suçlu bulunduğu belirtildi.

SVT'nin haberine göre, Skaraborg Bölge Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, 20 yaşındaki zanlı nefret suçundan hüküm giydi ancak denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.