İsveç'te, Ukrayna'daki savaş suçları ile ilgili soruşturma başlatıldı

İsveç Uluslararası ve Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Savcılığı, Ukrayna'da işlenen savaş suçları ile ilgili ön soruşturma başlattığını duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'da sivillerin uğradığı şiddet ve ölümleri görenlerin tanıklık yapması istendi.

Açıklamada, soruşturmanın amacının, bir başka ülke mahkemesi veya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICC) kullanılabilecek kanıtları mümkün olan en kısa sürede güvence altına almak olduğu belirtildi.