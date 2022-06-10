İsveç'te Türk kökenli siyasetçi Yüksel'e ırkçı mektup - Haberler

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel'e, içinde "Hristiyan ülkesinde yakışmıyorsun, ülkene dön" yazan domuz fotoğraflı mektup gönderildi.

Mektupta, Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler de yer aldı.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Partiyi kurduğumda bana bu kadar ırkçı yaklaşımda bulunacaklarının ve nefret kampanyaları yapacaklarının farkındaydım." dedi.

Sosyal medyada her gün ölüm tehdidi, ırkçı ve nefret içerikli mesajlar aldığını aktaran Yüksel, "Burada göçmen kökenlileri sindirmek istiyorlar ve onların siyasette yükselmesini istemiyorlar. Bu yüzden evime mektup göndererek, kapıma Nazi sembolleri çizerek, sosyal medyada nefret mesajları ileterek korkup kaçmamı ve siyaseti bırakmamı istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Daha önce, Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir kişi, 2021'de Göteborg Mahkemesi tarafından 5 bin kron cezaya çarptırılmıştı.