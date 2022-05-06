İsveç'te Türk gencine Kral Carl 16. Gustaf'ın elinden liderlik diploması

İsveç'te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) Başkan Yardımcısı Berkan Helvacıoğlu, İsveç Kraliyeti tarafından verilen Liderlik Kursu'nu tamamlayarak diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın elinden aldı.

Bu yıl yaklaşık 1000 üniversite öğrencisinin başvurduğu Kraliyet Liderlik Kursu'nu bitiren 22 kişi arasında bulunan 23 yaşındaki Helvacıoğlu, AA muhabirine konuştu.

1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçen ve İstanbul'a yerleşen bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Türkiye'de doğdum, ilk ve ortaokulu Türkiye'de okuduktan sonra 6 sene önce ailemle birlikte İsveç'e yerleştim. İsveç'te başarılı bir lise eğitiminden sonra Karolinska Enstitüsü Tıp Fakültesini kazandım. Şu anda Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim." dedi.

Türk genci olarak İsveç'te Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil etmekten mutlu olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Hem üniversitede okumam hem de Türk Gençlik Federasyonu Başkan Yardımcısı olmam dolayısıyla 1000 kişinin başvurduğu Kraliyet Liderlik Kursu'na katıldım. Okuldaki başarımın yanı sıra federasyonda yaptığımız sosyal ve kültürel faaliyetlerden dolayı Liderlik Kursu'nu tamamlayarak bitirme diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın elinden aldım. Tarif edilemez duygular içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Kral ile yaklaşık 10 dakika sohbet ettiğini de aktaran Helvacıoğlu, Kral'ın, İsveç Türk Gençlik Federasyonunun çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Karolinska Enstitüsünün 30 kişilik bilimsel araştırma ekibine seçildi

Karolinska Enstitüsünün 30 kişilik bilimsel araştırma ekibine de seçildiğini aktaran Helvacıoğlu, "Karolinska Enstitüsü her sene başarılı ve dikkat çeken üniversite öğrencilerinden 30 kişilik bir bilimsel araştırma ekibi oluşturuyor. Bu sene bu ekibin içine çeşitli test ve mülakatlardan geçerek ben de seçildim. Finlandiya ve İsveç'in ortak çalıştığı rahim ve kolon kanseri üzerinde araştırmalar yapacağım." dedi.