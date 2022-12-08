İsveç'te Teknik Arıza Tüm Tren Trafiğini Durma Noktasına Getirdi Güncel Haberler STOCKHOLM, 8 Aralık (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'deki Merkez İstasyon'da bekleyen yolcular görülüyor, 7 Aralık 2022. Ülkede tüm tren trafiği Çarşamba akşamı teknik bir arıza nedeniyle durma noktasına geldi. STOCKHOLM, 8 Aralık (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'deki Merkez İstasyon'da bekleyen yolcular görülüyor, 7 Aralık 2022. Ülkede tüm tren trafiği Çarşamba akşamı teknik bir arıza nedeniyle durma noktasına geldi. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Stockholm Aralık İsveç Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İsveç'te Teknik Arıza Tüm Tren Trafiğini Durma Noktasına Getirdi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.