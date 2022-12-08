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İsveç'te Teknik Arıza Tüm Tren Trafiğini Durma Noktasına Getirdi

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İsveç'te Teknik Arıza Tüm Tren Trafiğini Durma Noktasına Getirdi

STOCKHOLM, 8 Aralık (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'deki Merkez İstasyon'da bekleyen yolcular görülüyor, 7 Aralık 2022. Ülkede tüm tren trafiği Çarşamba akşamı teknik bir arıza nedeniyle durma noktasına geldi.

STOCKHOLM, 8 Aralık (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'deki Merkez İstasyon'da bekleyen yolcular görülüyor, 7 Aralık 2022. Ülkede tüm tren trafiği Çarşamba akşamı teknik bir arıza nedeniyle durma noktasına geldi. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Stockholm Aralık İsveç Güncel Haberler

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