İsveç'te Teknik Arıza Tüm Tren Trafiğini Durma Noktasına Getirdi
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STOCKHOLM, 8 Aralık (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'deki Merkez İstasyon'da bekleyen yolcular görülüyor, 7 Aralık 2022. Ülkede tüm tren trafiği Çarşamba akşamı teknik bir arıza nedeniyle durma noktasına geldi.
STOCKHOLM, 8 Aralık (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'deki Merkez İstasyon'da bekleyen yolcular görülüyor, 7 Aralık 2022. Ülkede tüm tren trafiği Çarşamba akşamı teknik bir arıza nedeniyle durma noktasına geldi. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel