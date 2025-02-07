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İsveç'te Okul Saldırısı Protesto Edildi

İsveç'te Okul Saldırısı Protesto Edildi
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Örebro kentindeki okul saldırısında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başkent Stockholm'de düzenlenen protestoda, artan ırkçılığa karşı önlem alınması istendi. Göstericiler, yetkililerin saldırganın akıl hastası olarak nitelendirilmesini eleştirerek, göçmen kökenli kurbanların kimliklerinin geç açıklanmasına dikkat çekti.

İsveç'in Örebro kentindeki bir okula düzenlenen, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı başkent Stockholm'de protesto edildi.

"Herkes İçin Adalet" derneği tarafından Segel Torg Meydanı'nda düzenlenen gösteride, ülkede artan ırkçılığa karşı önlem alınması istendi.

Gösteride organizatörler adına yapılan açıklamada, yetkililerin, beyaz İsveçli olmasından dolayı saldırganın akıl hastası olduğunu iddia ettiği dile getirilirken, saldırganın isminin geç açıklanması da eleştirildi.

Açıklamada, saldırıyı yapanın Müslüman olunca "terörist", Batılı olunca "akıl hastası" ilan edildiği belirtilerek, "Öldürülenler göçmen kökenli olduğu için kimlikleri 4 gün geçmesine rağmen daha açıklanmadı. Halkın arasına kin sokulmak isteniyor. Birliğimizi bozamayacaklar, ırkçılığa karşı sonuna kadar savaşacağız." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Örebro polisinden yapılan açıklamada, saldırıda öldürülen 10 kişiden 7'sinin kadın, 3'ünün erkek olduğu ve saldırganın da öldüğü bildirildi.

Stockholm'deki Suriye Büyükelçiliği ve Bosna Hersek Büyükelçiliği, ölenler arasında kendi vatandaşlarının da bulunduğunu açıkladı.

Saldırı, 4 Şubat'ta Örebro'daki Risbergska Lisesi kampüsünde yerel saatle 12.30'da gerçekleştirilmişti. Olayda saldırgan dahil 11 kişinin öldüğü bildirilmişti. Yetkililer, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı Rickard Andersson olduğunu duyurmuştu.

İsveç medyasında paylaşılan görüntülerde, saldırganın "Avrupa'dan defolun" diyerek etraftakilere ateş açması yer alıyor.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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