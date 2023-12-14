İsveç'te öğretmen terör saldırısı ödevi verdi, görevden uzaklaştırıldı

İsveç'te bir öğretmen, lise öğrencilerine 'varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama' ödevi vermesi gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı. Eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı.

İsveç'te bir öğretmen, lise öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi vermesi gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

İsveç basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Jönköping kentindeki bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerine "varsayıma dayalı bir terör saldırısı planlama" ödevi verdi.

Lise öğrencilerine verilen ödevden haberdar edilen eğitim yetkilileri, öğretmen hakkında polise şikayette bulunduklarını açıkladı.

Okul yönetimi, öğretmeni görevden uzaklaştırdıklarını ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.