Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı

İsveç'te NATO'ye girmek isteyenlerin oranı arttı

İsveç'te yapılan bir ankette, NATO'ya katılmak isteyenlerin oranında artış meydana geldiği belirtildi.

İsveç'te yapılan bir ankette, NATO'ya katılmak isteyenlerin oranında artış meydana geldiği belirtildi.

Sifo araştırma şirketinin yürüttüğü anket sonuçlarına göre, NATO'ya katılmak isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 58'e yükseldi.

Mayısta yapılan ankette bu oran yüzde 56 olarak kaydedilirken, yeni yayımlanan ankette bu oran yüzde 58'e çıktı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

Öte yandan Madrid'de yapılan zirveyle NATO'ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerine başlıyor.

İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel

Araştırma Türkiye Madrid İsveç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title