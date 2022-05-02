İsveç'te Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait mezarlar tahrip edildi - Haberler

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İsveç'te Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait mezarlar tahrip edildi

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç'te Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait mezarlar tahrip edildi

İsveç'in Malmö kentindeki Östra mezarlığında Müslümanlara ve Ortodoks Hristiyanlara ait yaklaşık 20 mezarın tahrip edildiği bildirildi.

İsveç'in Malmö kentindeki Östra mezarlığında Müslümanlara ve Ortodoks Hristiyanlara ait yaklaşık 20 mezarın tahrip edildiği bildirildi.

İsveç'in devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Malmö Polis Sözcüsü Nils Norling, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin yaptığı saldırıda birçok mezar taşının tahrip edildiğini ve üzerine boya döküldüğünü söyledi. Norling, söz konusu mezarların Müslüman ve Ortodoks Hristiyanlara ait olduğunu belirtti.

SVD gazetesinin haberinde ise yaklaşık 20 mezarın tahrip edildiği, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yakınlarına dua etmek isteyen Müslümanların olayı fark edip polise haber verildiği belirtildi.

Polis, olayın faillerine ilişkin ellerinde bilgi bulunmadığını ifade etti, görgü tanıklarının kendilerine başvurmasını istedi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Ortodoks, Müslüman, Malmö, İsveç, Güncel, Haberler

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