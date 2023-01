İsveç'te 'Kuran-ı Kerim'in yakılması Sivas'ta protesto edildi

İSVEÇ'te, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'in yakılması, Sivas'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Türkiye Büyükelçiliği önünde İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan tarafından Kuran-ı Kerim'in yakılması, Sivas'ta protesto edildi. Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar İsveç aleyhine slogan atarak Kuran-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.Grup adına basın açıklamasını yapan platform sözcüsü Efe Zileli, "Türkiye'nin İsveç Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesini provokasyonların bir parçası olarak görüyoruz. Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın özellikle batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Geldiğimiz aşamada İsveç'in Müslümanların en büyük kutsalı olan yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılacak bir saldırıya izin vermesiyle, suçu himaye ettiğini de görüyoruz. İsveç'in yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i yakılmasına izin vermesini şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz" dedi.