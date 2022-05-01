İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda olaylar çıktı

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç'in Uppsala kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirdiği sırada olaylar çıktı.

Geniş sivil polis koruması altında Uppsala Camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkilere aldırmadan son günlerde yoğunlaştırdığı Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna devam etti.

Polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı. Karşı göstericilerden 10 kişi Paludan'ın üzerine koşarak provokasyonunu engellemeye çalıştı. Karşı göstericilerin korkan Paludan, aracına atlayarak olay yerinden hızla kaçmaya çalıştı. Bu sırada Paludan'ın aracının üzerine çıkan iki gösterici yere düşerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay yerinde bulunan yaklaşık 50 polis, göstericileri sakinleştirmeye çalıştı.

Olay sonrası açıklama yapan polis, bir araçta hasar olduğunu, olayın diğer bölgelere sıçramaması için önlem almaya devam ettiklerini söyledi.

Paludan, bugün öğle saatlerinde Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor.

Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.