İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonlarına Tepki

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika'ya, Hristiyan Iraklı göçmenden sert tepki geldi.

Başkent Stockholm'de Antep mutfağı üzerine restoran işleten Gaziantepli İbrahim Sirimci, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika'yı dükkanından kovdu.

Bu sırada dükkanda bulunan Hristiyan bir Irak vatandaşı, Momika'ya "Ben de Iraklıyım, Hristiyan'ım. Yaptıkların utanç verici. İslam'ı aşağıladın. Herkese zarar verdiğin gibi bize de zarar verdin." şeklinde tepki gösterdi.

Olay anları, Sirimci'nin kendisini dükkanından kovmasına öfkelenen Momika'nın cep telefonuyla yaptığı canlı yayını paylaşmasıyla sosyal medyaya da yansıdı.

AA muhabirine açıklama yapan Sirimci, Momika'nın dükkanına meşrubat almak için geldiğini, kim olduğunu farkına varınca kendisine satış yapmadığını ve dükkanından kovduğunu aktardı.

Sirimci, "Dükkanıma geldi ve meşrubat satın almak istedi. Onu tanıdım ve 'Sen Kur'an-ı Kerim yakan kişisin, sana meşrubat yok' dedim. O anda Momika çok bozuldu ve cep telefonunu çıkartarak çekim yapmaya başladı, bizden şikayetçi olacağını söylemeye başladı. Dükkanda Arap asıllı Hristiyan Iraklı bir kişi vardı. Momika'nın dilini anladığı için ona çok kızarak kendisinin de Iraklı olduğunu, provokatif eylemlerle kendilerine çok zarar verdiğini kızarak anlattı." dedi.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.