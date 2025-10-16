Haberler

İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonları Sonrası Cinayet: Suriye Vatandaşı Şüpheli

Güncelleme:
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarıyla tanınan Salwan Momika'nın silahla öldürülmesinin ardından, Suriye vatandaşı Bashar Zakkour'un şüpheli olduğu bildirildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Zakkour'un tutuklanmasını talep etti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Salwan Momika'yı silahla öldüren kişinin, 25 yaşındaki Suriye vatandaşı Bashar Zakkour olduğu bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Savcı Rasmus Öman, düzenlediği basın toplantısında, kapsamlı kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda olayın aydınlatılmasında net bir tablo elde ettiklerini belirtti.

Şüpheli Bashar Zakkour'un tutuklanmasını talep ettiklerini açıklayan Öman, şüphelinin yurt dışında olduğunu ancak nerede bulunduğunun bilinmediğini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla bilinen Momika, İsveç'in Södertalje kentinde 29 Ocak'ta, evinde TikTok'ta canlı yayın yaparken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Momika ve Najem'in Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika ve Najem, daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Momika, 24 Ağustos 2023'te Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Salwan Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika, son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
