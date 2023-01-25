İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam dünyasından gelen tepkiler bugün de sürdü

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyor

Gazze Şeridi'nde onlarca öğrenci, Filistin Eğitim Bakanlığı'nın genel merkezi önünde düzenlediği protestoda Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Filistinli öğrenciler Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayan sloganlar attı.

Öğrenciler gösteride "Anayasamız Kur'an'dır", "Allah'ın kitabı müstesna" ve "Kur'an'ım hayatımdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Kınama gösterisine katılan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi Hamdi ed-Dellu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'i yakan Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan için "Dinlere ve insani duygulara saygı duymayan bir terörist." ifadelerini kullandı.

Dellu ayrıca, Arap ve İslam ülkelerine, İslam dinini desteklemek için resmi siyasi tutumlar sergileme ve gerekli kararları alma çağrısı yaptı.

Özür dileyene kadar boykot fetvası

Moritanya'daki Alim Yetiştirme Merkezi Başkanı Şeyh Muhammed el-Hasen ed-Dedo, Stockholm yönetimi resmi olarak özür dileyene kadar Müslüman halkların tüm İsveç ürünlerini boykot etmesi gerektiğini belirtti.

Dedo ayrıca, Facebook sayfasında açıkladığı fetvasında tüm Müslümanları ülkelerinin yasalarının izin verdiği ölçüde bu suçu protesto etmeye çağırdı.

Moritanyalı alim Dedo, medya yetkililerinin ve cami vaizlerinin Türk büyükelçiliği önünde işlenen bu suçu karalamaları ve suçun tehlikelerine dikkati çekmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Afrika Sahel Alimler Birliği de İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına ve İsveç makamlarının buna izin vermesine tepki gösterdi.

"Korkakça ve alçakça"

Cezayir merkezli Afrika Sahel Alimler Birliğinden bugün yapılan yazılı açıklamada da, "İsveçli aşırılık yanlılarının Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, "korkakça ve alçakça" olarak nitelendirilen olayın bir şovdan ibaret olduğu kaydedilmişti.

Provokasyona izin veren İsveç makamlarının da sorumlu tutulduğu açıklamada, bu tür eylemlerin şiddete varabilecek karşı tepkilerin büyümesine yol açacağı uyarısı yapılmıştı.