İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Yemen ve Ürdün'de protesto edildi

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Ürdün ve Yemen'de binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'in yakılması Ürdün'ün başkenti Amman'da protesto yürüyüşüyle kınandı.

Başkent Amman'daki İsveç Büyükelçiliği yakınında düzenlenen gösteriye katılan protestocu grubu, "Kur'an'ımız düsturumuz, feda olsun ruhlarımız", "Allah'ın kitabını yakanın elleri kurusun", "Resulullah bizi Kuran ile canlandırdı" yazılı pankartlar taşıdı.

Ürdün Parlamentosu Milletvekili, Salih el-Armuti, "Burada eylemimiz, İsveç'i kınamak ve bunun kabul edilemez olduğunu bildirmek içindir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bizi memnun etti"

İsveç'in bizzat kendisinin de terör yaptığını dile getiren Armuti, şunları söyledi:

"Bu uluslararası barış ve güvenliğin ihlal edilmesi, kin ve nefreti kışkırtmaya yönelik bir meydan okuma demektir. Bunun fikir ve ifade özgürlüğü altında yer alması mümkün değildir. Arap dünyası da uluslararası toplum gibi istenilen düzeyde değil. Bunun telafisini Türkiye'de ve bu sistemin sessizliği karşısında örnek bir duruş sergileyen Türk halkında buluyoruz. İsveç Büyükelçisi'ni çağıran bir Arap yönetimi duydunuz mu? İsveç Büyükelçisi'nin bölgemizden kovulduğunu duydunuz mu? İsveç'te vuku bulan olayı bir terör olarak nitelendiren resmi bir bildiri duydunuz mu?"

Türkiye hükümeti ve halkını selamlayan Armuti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da konuya ilişkin açıklamalarınin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Yemen

Yemen'in başkenti Sana'daki Yemen Kapısı Meydanı'nda düzenlenen protestoya katılan binlerce gösterici, İslami sembollere ve kutsallara hakaret edilmesine karşı sloganlar atarak, Müslümanlara, bu tür saldırılara karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Protestoda konuşma yapan İran destekli Husiler tarafından göreve getirilen Yemen Müftüsü Şemsuddin Şerefuddin, bu kirli işlerin Allah, resulü, kitabı ve ümmet düşmanları tarafından yapıldığına işaret ederek olayı kınadı.

Müslüman alimlerin ümmeti yönlendirme konusundaki sorumluluklarını yerine getirmelerini isteyen Şerefuddin, İslam ülkelerine de İsveç ile diplomatik ilişkilerini kesmeleri çağrısında bulundu.

Müslüman halkları harekete geçmeye çağıran Yemen Müftüsü şunları dile getirdi:

"Müslümanların yöneticilerinin sert bir adım atmaksızın Kur'an-ı Kerim'e karşı bu saldırıya seyirci kalmaları caiz değildir."

Şemsuddin Şerefuddin, İsveç yönetimine de böyle çirkin uygulamaların tekrar edilmesine engel olunması için icraatları yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Ayrıca Sana'daki yürüyüşle ilgili bir de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kur'an'ı Kerim'in yakılması olayının arkasında Batı'ya hakim olduğu ifade edilen Siyonist Lobi'nin olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, Batılı yöneticilere de Allah'a ve onun son peygamberine ve kitabına karşı kötü davranışları durdurmaları çağrısı yapıldı.

Aşırı sağcı parti lideri Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.