İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Şırnak'ta protesto edildi

Şırnak'ta, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sivil toplum kuruluşlarınca "Kur'an'a Sahip Çık" mitingi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan mitingde birçok kişi "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Haddini bil İsveç", "Alçak saldırıya 'Dur' de" yazılı dövizler taşıdı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Temsilcisi Erol Kılıçlı, İslam düşmanlığı yapan şer odakların insanlığın huzurunu ve bir arada yaşama kültürünü hedef alındığını söyledi.

Kılıçlı, şöyle dedi:

"Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz."

Programa Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile bazı kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.