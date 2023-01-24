İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi Güncel Haberler İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Hatay ve Mersin'de tepki gösterildi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Hatay ve Mersin'de tepki gösterildi. Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve İsveç'i protesto etti. Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Burğaç, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Kaynak: AA / Güncel Mersin Hatay İsveç Güncel Haberler

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