İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Hatay ve Mersin'de tepki gösterildi.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Hatay ve Mersin'de tepki gösterildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve İsveç'i protesto etti.
Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Burğaç, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Güncel