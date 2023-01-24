İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması New York'ta protesto edildi

NEW ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Türk toplumu,Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

NEW ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Türk toplumu,Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının yankıları devam ediyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ABD Bölge Başkanlığının organizasyonunda, Türk toplumu üyelerinin yanı sıra bazı Arap ve Süryani vatandaşların da desteğiyle, Kur'an yakma eylemi, New York'taki İsveç Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

New York Türkevi önünde toplanan Müslümanlar, kol kola girerek bir sokak ötedeki İsveç Başkonsolosluğuna yürüdü ve temsilcilik önünde Türkçe ve İngilizce basın bildirileri okundu.

UID ABD Başkanı Levent Ali Yıldız, "Nefrete hayır, Barış ve Kardeşliğe evet" mottosuyla yapılan protestoda, dünyanın çeşitli yerlerinde artan İslamofobik saldırılara dikkat çekerken, "İsveç ve Danimarka çifte vatandaşı ırkçı bir politikacının kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakması ve dakikalarca Müslümanlara tehditler savurması, fikir, düşünce ve ifade özgürlüğü ile açıklanamayacak bir vandallık ve bariz bir nefret suçudur." diye konuştu.

Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından kıyamete kadar korunacağına iman ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Ancak kutsal kitabımız ve inancımız saldırı altında olduğunda sessiz kalacak ve sinecek değiliz." diyerek, başka inançlara karşı yapılacak nefret suçları için de aynı tepkiyi göstereceklerini ifade etti.

İsveç Başkonsolosluğu önünde uzun süre bekleyerek slogan atan topluluk, başta İsveç hükümeti olmak üzere tüm yetkilileri nefret suçlarına ve İslamofobi'ye karşı daha duyarlı olmaya çağırdı.

Protestocular, toplanan Amerikalılara İngilizce basın bildirisi dağıtarak karanfil hediye etti.