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İsveç'te KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İsveç'te KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü İsveç'in başkenti Stockholm'de resepsiyonla kutlandı.

KKTC'nin Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy'un ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Aksoy, buradaki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ardından 15 Kasım 1983'te ilan edilen KKTC'nin 41. yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aksoy, "Bugün 15 Kasım önemli bir gün, KKTC'nin 41. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere liderimiz Doktor Fazıl Küçük, Başkanımız Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyoruz. Bu vatanın kazanılmasında hayatlarını ortaya koyan şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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