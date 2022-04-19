İsveç'te İslam Karşıtı Partinin Gösterisi Çatışmalara Yol Açtı - Haberler

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İsveç'te İslam Karşıtı Partinin Gösterisi Çatışmalara Yol Açtı

DailyMotion.com - Güncel
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Bu görüntüler, İsveç'te Danimarkalı bir İslam karşıtı grubun son birkaç gündür düzenlediği gösterilere karşı yapılan protestolar sırasında çıkan çatışmalardan.

Bu görüntüler, İsveç'te Danimarkalı bir İslam karşıtı grubun son birkaç gündür düzenlediği gösterilere karşı yapılan protestolar sırasında çıkan çatışmalardan.

Protestolar Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli yerlerinde Kuran yakmayı planladığı toplantılarından sonra meydana geldi.

Paludan'ın Kuran yakma planı öncesinde Orebro kentinde göstericiler ve karşı protestocular arasında çatışmalar çıktı.

Çatışmada 12 polis memuru yaralandı ve dört polis aracı yakıldı.

Aynı zamanda İsveç vatandaşlığına da sahip olan Danimarkalı avukat Paludan, 2017 yılında Stram Kurs veya "Sert Tutum" partisini kurdu.

Göç ve İslam karşıtı bir gündemle çalışan partinin internet sitesinde, "Stram Kurs Danimarka'daki en milliyetçi siyasi partidir" ifadesi yer alıyor.

İsveç'te İslam Karşıtı Partinin Gösterisi Çatışmalara Yol Açtı

DailyMotion.com / Güncel

Kuran-ı Kerim, İslam, İsveç, Güncel, Haberler

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