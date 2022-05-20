İsveç'te ırkçı Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının faturası devlete ağır oldu - Haberler

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İsveç'te ırkçı Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının faturası devlete ağır oldu

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç'te ırkçı Paludan'ın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının faturası devlete ağır oldu

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in Örebro kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polis tarafından korunma maliyetinin 2,2 milyon kron (220 bin dolar) olduğu açıklandı.

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in Örebro kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polis tarafından korunma maliyetinin 2,2 milyon kron (220 bin dolar) olduğu açıklandı.

Örebro Polis Müdürü Lars Wiren, Örebro kentinde 13 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polisin Paludan için aldığı koruma önlemlerin 2,2 milyon kronu bulduğunu söyledi.

Ülkenin resmi radyosu SR'ye açıklama yapan Wiren, "Bu programın maliyeti pahalıydı, büyük bir polis kaynağı gerektiriyordu. Çok büyük önlemler alındı ve fatura da kabarık çıktı. Bazen polis böyle büyük önlemlere büyük kaynak ayırabiliyor. Burada olay çıkmamasından dolayı mutluyum. Ama bunun çok yüksek maliyeti olduğunun da farkındayız." ifadelerini kullandı.

İsveç'te 12 ve 14 Mayıs'ta bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatından (SEPO) 10 sivil polis de yakın koruma sağlamıştı.

Polis tarafından sadece Örebro kentinde Paludan'ın koruma maliyeti açıklanırken, diğer bölgelerdeki maliyet hakkında bilgi verilmedi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Mayıs, dolar, İsveç, Polis, Güncel, Haberler

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