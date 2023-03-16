İsveç'te Gıda Fiyatları Son 70 Yılın En Yüksek Seviyesinde

STOCKHOLM, 16 Mart (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir süpermarkette alışveriş yapan bir müşteri.

STOCKHOLM, 16 Mart (Xinhua) -- İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir süpermarkette alışveriş yapan bir müşteri. İsveç İstatistik Bürosu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkedeki gıda fiyatlarının son 12 ayda yüzde 20'nin üzerinde artarak son 70 yılın en yüksek artışını kaydettiğini belirtti, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Fang Ming/Xinhua)