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İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

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İsveç'te, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yaklaşık 600 kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiği önünde toplandı. Göstericiler, İsrail'e boykot çağrısı yaparken, İsveç hükümetine de tepki gösterdi.

İsveç'te, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yaklaşık 600 kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiği önünde toplandı.

" İsrail'e boykot" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartları açan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ürünleri ile bu ülkeye destek verdiği belirtilen bazı çok uluslu şirketlerin ürün ve hizmetlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Büyükelçilik önünden şehir merkezine yürüyüşe geçen göstericiler, İsrail'e destek vererek, Gazze'de işlenen savaş suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle İsveç hükümetine de sloganlarla tepki gösterdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Stockholm Filistin İsrail İsveç Dünya Güncel Haberler

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